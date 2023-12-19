«C мужем сразу сошлись на том, что нам праздники не нужны». Истории читательниц, которые не празднуют Новый год

Как выяснилось, многие наши читательницы со своими семьями не отмечают Новый год! Тут и религиозные мотивы, и эмиграция, и вполне себе прагматичные причины.

«Ночью не хотим есть — хотим спать! Да, даже с 31-го на 1-е»

Против праздника ничего не имею, но считаю очень странной традицию сидеть и есть ночью мясо, картошку, салаты и запивать это все алкоголем. Я ночью хочу спать, и от таких застолий мне плохо. Kseniia.mikhalina

Несколько лет назад с мужем пришли к тому, что есть в полночь нам совершенно не хочется (что логично, если ты 364 дня в году ешь до девяти вечера), в итоге стол просто перестали накрывать, в этом большой плюс: не надо упахиваться накануне. Ночью можем посмотреть фильм и лечь спать. По сути, новогодняя ночь — это просто очередная ночь, праздник можно устроить в любую ночь в году, если есть желание. Milen_fenikc

А если с появлением ребенка ты еле дотягиваешь до полуночи и сразу почти спать — это считается? Pink_winee

Мы с мужем не отмечаем Новый год, а теперь и с детьми. Пожрать и бухнуть после полуночи — не про нас. «Голубые огоньки» не смотрим. Телевизора вообще нет лет 100. Бабахающие всю ночь салюты бесят! Ночью я хочу спать, а не успокаивать разбуженных детей и соседских воющих от перепуга собак. Дети в Деда Мороза не верят. Подарки им не дарим на Новый год. Да, мы семейка Гринчей. Irina_summer_kot

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Если кому-то в кайф, то это здорово. А вот я не могу сидеть и складывать в себя ночью еду. Не могу мучиться оттого, что хочу спать, но никто не идет. Эта часть праздника мне совершенно не по душе. Но украшать к празднику дом, готовить подарки близким, покупая с начала осени, обожаю. Приятно наблюдать за детьми, которые с утра бегут искать подарки под елку. Fieryred_tail

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«Боюсь купить елку — вдруг выкинет»

Некоторые семьи не отмечают Новый год, поскольку это не соответствует требованиям религии.

Есть знакомая мусульманская семья (неофиты), которые не ставят елку, не дарят подарки детям на Новый год (а их четверо), не отмечают этот праздник принципиально. Зато отмечают все-все-все мусульманские праздники. 19lays92

В нашей семье всегда отмечали Новый год масштабно. К нам приходили все родственники. Накрывали праздничный стол, украшали елку, нам дарили подарки, сидели до утра и смотрели новогодние фильмы. После замужества тоже где-то три-четыре года отмечали. Потом начали говорить, что этот праздник не подходит мусульманам. Все больше семей уже не отмечают. А мои дети очень хотят праздновать. Муж запрещает. А мне хочется праздновать. Это же не Рождество. Как это праздник может не подходить исламу? Еще у нас перестали праздновать дни рождения. Слава богу, их муж пока разрешает праздновать. Sayyora6467

Мой муж не отмечает из религиозных соображений. А ребенку три годика сейчас, она все понимает. Боюсь купить елку — вдруг выкинет. No.risk.nomagic

Мы не отмечали Новый год, идет Рождественский пост, и, как говорилось в известной рекламе, «до первой звезды нельзя». Всегда ложились спать с детьми часов в десять, я предварительно засовывала [в уши] беруши, чтобы не просыпаться от хлопушек и салютов. А вот Рождество уже встречали с друзьями, с накрытым столом! Kvadro_mama

Ну не то чтобы совсем не празднуем, так, по остаточному принципу. Потому что главный зимний праздник — Рождество! Адвент, подготовка к Рождеству, весь декабрь. Постепенное украшение дома, подготовка подарков друг другу, имбирные пряники, зажигание свечей каждое воскресенье адвента. В сочельник праздничная служба в соборе, все нарядные, собор нарядный, улыбки, объятия, поздравления! А уж когда в конце службы человек эдак триста с зажженными свечами в руках поют Stille Nacht — непередаваемо! Потом домой, когда удастся выловить детей. А там всякая вкусная еда, вручение подарков. Ну а в Новый год можно и в какие-нибудь гости сходить. Если старшие расползутся по своим тусовкам, тоже ничего: семейный праздник уже состоялся, подарки вручены. Анна-Мария

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«Без общего настроения как-то не так интересно»

Кто-то раньше отмечал, но при переезде в другую страну, где празднование Нового года с 31 декабря на 1 января не в чести, эта традиция сошла на нет.

Мы переехали в Израиль, а там Новый год в сентябре. Местные праздники к нам не прилипли, а свои без общего настроения уже как-то не так интересно отмечать. Хотя елку и ставили, но какой это Новый год. Теперь живем в Германии, тут уже ближе, особенно нам нравятся рождественские ярмарки, так атмосферно. Но само по себе католическое Рождество мы не отмечаем. А в новогоднюю ночь тут принято взрывать петарды и фейерверки как в последний раз, даже страшно из дому выходить. У нас две собаки, и им, понятно, это все очень не нравится. Всю ночь приходится их успокаивать. Так что особо праздника не выходит. Prostosmotrukartinki

Я не готовлю ничего. В Турции, где мы живем, Новый год не такой уж важный праздник. На отдых дают всего один день — 1 января. А 31 декабря мы работаем обычный полный день. Поэтому мы приходим домой и просто ложимся спать. Раньше я упахивалась и готовила ужин, мы звали свекров. Но свекровь вечно ворчала, что вся еда жирная, она такое не ест. Больше я гостей не зову и сама не упахиваюсь. Наутро дети, конечно, находят подарки от Деда Мороза. В прошлые годы я елку не ставила, дети маленькие были, все на полу, разбитые игрушки… Да и убирать это все потом не было сил. Только гирлянду на окно вешала. В этом году планирую поставить елку, надеюсь, дети уже готовы. anastasija_stepovaja

Муж «не понимает» праздники, и если до отъезда за границу Новый год как-то держался на мне, то в Израиле, где такого праздника нет, у меня совсем сдулась мотивация. Празднуем один праздник в году — день рождения ребенка. Ira_i_danik

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Так сложилось… Да и какой смысл?

Ну а в некоторых семьях Новый год не отмечали никогда.

Мы не отмечаем. Так сложилось в нашей семье. Так растут наши дети. Хотя в детстве у меня, например, был праздник с родителями. Не пышный, обычное семейное застолье под телевизор, мигающую елочку и глоток шампанского «как взрослые». С мужем несколько лет мы в эмиграции в тепле, и от этого нет новогоднего настроения. На стол не накрываем, вечеринки не устраиваем. Настроение праздника можем создать в любой день, когда этого захочется. Нарядиться, усыпаться блестками и повеселиться. Не обязательно это делать всем в один день. Подарки дарим из вишлиста по заказу друг друга. Но детей про Деда Мороза не обманываем. Старшая дочь знает о таком мифическом персонаже, не более. Если дети в будущем захотят праздника и скажут, чего именно, то устроим. У них никто не «отбирает праздник». Просто так сложилось в нашей семье — символично отметить и лечь спать. А еще я ненавижу салюты и, как бабка, ворчу, просыпаясь под них ночью. Elizabeth.lob