«Никто его в мире не ждет и не ждал». Как живется ребенку рядом с матерью-нарциссом

Нарцисс — один из психологических терминов, который часто используют не только в кабинете психолога или психиатра, но и на кухнях и в комментариях в соцсетях. Согласно древнегреческой мифологии, Нарцисс был юношей, который влюбился в собственное отражение, да так сильно, что не смог перестать смотреть на него и умер от голода.

Нарциссизм как особенность психики встречается не только у мужчин. Женщины тоже бывают теми еще нарциссами. А если ребенок воспитан такой мамой, это сильно сказывается на его характере и жизни. Разбираемся с психологиней, как проявляются мамы с нарциссическими чертами, как детям живется рядом с ними и как вовремя заметить у себя нарциссические черты.

Анна Букреева клиническая психологиня, ОРКТ-практик, волонтерка центра «НеТерпи»

Кто вообще такой нарцисс?

В книге «Когнитивная терапия расстройств личности» Аарона Бека и Артура Фримана описаны когнитивные профили людей с разными расстройствами — какие у них представления о себе и о других, эмоции и поведение.

Что там сказано про нарциссов? Нарциссы уверены, что они грандиозные, великолепные и лучше всех. Есть тип нарциссов, тяготеющих к противоположному полюсу, — «я самый ничтожный, самый никчемный, самый ужасный». Но по сути это про одно и то же — про то, что «я самый-самый».

Нарциссы считают, что все вокруг должны ими восхищаться и замечать, какие они грандиозные, ни в коем случае не критиковать их. Они обычно думают, что им все завидуют. Кроме того, для нарциссов закон не писан — они считают, что раз они такие великолепные, то и правила не для них — правила для простых людей.

Признаки нарциссического расстройства (по DSM-V — диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам 5-го издания): Преувеличенное, необоснованное чувство собственной значимости и талантов (грандиозность)

Озабоченность фантазиями неограниченных достижений, влияния, власти, интеллекта, красоты или идеальной любви

Вера в свою особенность и уникальность, сопровождающаяся потребностью в общении только с людьми самого высокого уровня

Необходимость в безоговорочном восхищении

Ощущения права на вознаграждение

Эксплуатация других для достижения своих собственных целей

Отсутствие эмпатии

Зависть к другим и убеждение, что другие им завидуют

Высокомерие и надменность Диагноз ставится при наличии пяти и более признаков

Как это отражается на поведении и эмоциях?

Нарциссы не любят, когда им говорят, что надо соблюдать правила. Любят, когда им сообщают, что они великолепны, и категорически не выносят критику — от критики они убегают или игнорируют ее. Нарциссы склонны манипулировать людьми и эксплуатировать их.

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Что касается эмоций — это либо очень много гнева, возникающего, когда реальность не совпадает с представлениями нарцисса: «Я такой великолепный, а жизнь показывает, что с работой так себе, люди ко мне не тянутся» и так далее. Или у них может наблюдаться депрессивное состояние: «Я достоин всего в этом мире, а у меня нет примерно ничего».

Жизнь и окружающие люди дают нарциссам обратную связь, как зеркало. Нарцисс видит свои реальные достижения и понимает, что они не соотносятся с его представлениями [о себе]. И что он с этим сделает? Либо разбивает зеркало, как в сказке: «Ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне назло». Или перестает в это зеркало смотреть — «я не желаю ничего такого слышать». Или проваливается в противоположное переживание: раз я не грандиозный, значит, все плохо, жизнь не удалась, я никогда не буду счастлив.

Наверное, у каждого из нас есть подобные проявления — грустим, когда не удается соответствовать своим ожиданиям, не очень любим критику…

Важно, что особенности нарцисса распространяются на все сферы жизни. Если я считаю себя прекрасным, а других — ничтожными, то это проявляется в отношениях и с родителями, и с детьми, и с соседями, и в очереди, и в интернете — со всеми одинаково.

Особенности нарцисса стабильные и устойчивые и не зависят от того, что в жизни человека происходит. Кроме того, они настолько ярко выражены, что приводят к дезадаптации — у человека из-за них что-то не складывается в жизни.

У человека без расстройства, с так называемым «здоровым нарциссизмом», нет преувеличенного, необоснованного чувства собственной значимости и таланта. В норме это чувство, что «я окей», «со мной все в порядке», независимо от того, кто что говорит и какая погода на улице.

Еще важное отличие: нарциссы сильной патологии — это про эксплуатацию и манипуляции. Они всех вокруг потребляют изощренными способами. При «здоровом нарциссизме» речь идет о нормальной коммуникации — например, человек просит о чем-то, радуется, когда ему это дают, и спокойно реагирует, если получает отказ. Нарцисс же воспринимать отказ не готов. Если его просьбу не удовлетворяют, его картина мира обрушивается, отношения с человеком портятся, потому что для нарцисса, когда его все беспрекословно слушаются и восхищаются им, — это про подтверждение его мнения о себе, что он грандиозный.

Здоровая самооценка, «здоровый нарциссизм» — это в первую очередь про здоровый контакт с миром и тестирование реальности.

Как мама-нарцисс проявляется в отношениях с ребенком?

Самый популярный вариант: мама-нарцисс рассматривает ребенка как нарциссическое расширение себя. Ребенок — не отдельный человек, а это у меня появилась еще одна рука, одна нога, еще какая-то часть моего тела, и сейчас мы будем еще великолепнее. Ребенок может восприниматься как витрина. Такие мамы таскают детей на миллион кружков, при этом совершенно не интересуясь, нравится ли это ребенку, чего он сам хочет, сколько у него сил, какие у него ограничения и способности.

Еще один вариант — когда мама не видит проблем ребенка. Одной маме в детскому саду говорили, что ее ребенок агрессивен и неуправляем, у него проблемы. 30 человек — родители, воспитатели, заведующие — подтверждали это, на что мама отвечала: «Вы все сами дураки, отстаньте от моего ребенка, он самый нормальный. Это у ваших детей проблемы, что не могут за себя постоять». Мама абсолютно не допускала мысли, что ее ребенок может быть не таким великолепным. И вместо того, чтобы обратиться к специалистам, пока еще не ушло время, она игнорировала чужие замечания, ведь это совершенно не вязалось с ее представлениями о том, каким должен быть ее ребенок.

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Еще один пример — история, которую мне рассказала подруга, работающая на скорой помощи. Как-то они приехали на вызов к девочке-подростку. Полная девочка, подозрение на аппендицит. Обследование показало, что у нее преждевременные роды. Когда об этом сказали маме, она стала обвинять врачей в некомпетентности и угрожать, что подаст на них в суд. Это же ее кровиночка, ее деточка, отличница, самая лучшая — она не могла забеременеть в этом возрасте, «в нашей семье такое просто невозможно». Это был абсолютный отказ соприкасаться с реальностью. И мама вообще не думала, а каково сейчас девочке и что за жизнь у нее была, что она забеременела и проходила всю беременность, ничего не сказав родным.

Есть еще одна часто встречающаяся картинка: когда мама-нарцисс сосредоточена только на себе, она больше про себя, про свое развитие, про свою карьеру. Иногда такая мама конкурирует со своим ребенком, особенно если это дочь. Мама может флиртовать с друзьями дочери или обесценивать все, чего добивается дочь. Опять по сказке: «Ты прекрасна, спору нет; но живет без всякой славы, средь зеленыя дубравы, у семи богатырей та, что все ж тебя милей».

Как такое отношение влияет на ребенка? Какие могут быть последствия?

Если взять эпигенетическую теорию Эрика Эриксона, ребенок в своем развитии проходит определенные этапы, на каждом из которых решается или не решается определенная задача, и, исходя из этого, у него формируются те или иные качества.

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В младенчестве (до года) формируется базовое доверие или недоверие миру. Представим себе маму, нарциссизм которой проявляется в том, что самое важное для нее — снимать и выкладывать ее фотографии с младенцем в Блог*. Она будет созваниваться с подругами, узнавать, где находятся интересные локации, добираться туда, делать бесконечное количество кадров и так далее, а на потребности ребенка не обращать внимания. Он плачет-плачет, а мама занята чем-то другим. Если мама стабильно не отзывается на потребности ребенка, у него будет формироваться базовое недоверие миру, внутреннее ощущение себя «не окей». Если мамино лицо всегда скользит мимо него к телефону, ребенок это воспринимает как то, что с ним, видимо, не все в порядке, никто его в мире не ждал и не ждет.

На этапе раннего детства (до кризиса трех лет) формируется самостоятельность, когда ребенок начинает исследовать мир и сам что-то пробовать, или нерешительность (стыд и сомнения). Если ребенку постоянно говорят «не трогай», «не ходи», «сиди так», «мы должны выглядеть вот так вот, а ты выглядишь по-другому, и это плохо» — у него будет формироваться стыд.

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На этапе до шести лет формируются инициативность или пассивность. Это тоже про исследование мира, про активность. Развитие происходит из состояния покоя, а если мама транслирует ребенку «я принимаю тебя только таким, и никаким иным» — это условная любовь и очень узкие рамки, ребенок находится в постоянном стрессе, ведь надо соответствовать ожиданиям. О каком развитии тут может идти речь?

Кроме того, рядом с мамой-нарциссом ребенок не учится понимать, что он хочет, что ему интересно. Никто не задает ему этот вопрос, а значит, и сам себе он его не задает.

Если мы представим вариант, когда задачи развития не решались ни на одном из этапов, у ребенка формируются базовое недоверие к миру, низкая самооценка, несамостоятельность, пассивность, незнание и непонимание себя. Человек усваивает шаблоны взаимодействия: мама знает, как должно быть и каким нужно быть.

Может подростковый возраст что-то изменить в этом смысле? Ведь на этом этапе дети уже не ориентируются на родителей.

Школа становится средой, более важной для ребенка. Но мамин интроект (ее слова, ее ожидания и отношение) уже есть внутри, подросток живет, опираясь на эту внутреннюю маму, которая часто предстает в лице внутреннего критика. Ребенок должен быть суперуспешным, везде побеждать, а иначе он не окей.

В зависимости от личных качеств ребенок будет выбиваться из сил, стараясь соответствовать ожиданиям, либо «сложит лапки» — зачем стараться, я все равно никогда не смогу соответствовать. Кажется, это две разные картинки, но это про одно — про изначальную «неокейность»: я действую не потому, что мне это интересно, что мне было бы весело победить. Это про то, чтобы новыми победами заткнуть внутреннюю дыру.

В процессе сепарации подросток начинает замечать, что его родители — не боги, мама тоже бывает неправа, и учиться взаимодействовать с внутренним критиком.

У детей мам-нарциссов есть склонность к какому-то типу отношений с партнерами во взрослом возрасте?

Низкая самооценка может приводить к тому, что человек будет соглашаться на то, что ему предложат. Обычно дети нарциссов рассуждают примерно так: «Меня выбрали — и слава богу. Я вообще не ожидал, что я кому-то нужен». То есть он будет соглашаться практически на все.

К этому же будет приводить и то, что человек не знает, чего он хочет и как ему нормально, какие у него потребности и чувства: «Раньше мама знала, что я хочу и как со мной можно обращаться, теперь я буду искать партнера, который расскажет мне это». Это, кстати, частый запрос к психологу — «скажите мне, чего я хочу». Человек никогда не задавал себе этих вопросов, и родители ему никогда не задавали.

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Это как в анекдоте: «Сын, иди домой! — Мама, я замерз? — Нет, ты хочешь кушать».

Да, точно!

Как вырастают нарциссами?

Сейчас считается, что основа всех расстройств личности — травматизация в детстве. Хотя, скорее всего, есть и биологический компонент в развитии этих нарушений.

Из-за чего могут развиться нарциссические качества? Для начала, это бесконечное обесценивание. Ребенок, не уверенный в том, что он достаточно хороший, придумывает себе такую защиту — убеждение, что он самый великий и особенный.

Родители, растящие нарцисса, постоянно говорят о некой особости ребенка, его особых возможностях, требуют от него определенного поведения, при этом практически игнорируя то, что ребенок чувствует на самом деле, какой он, какие у него способности и ограничения. Они рисуют ребенку идеал, поощряют стремление к нему и соответствие ему — и порицают, если он какой-то настоящий, не соответствующий идеалу.

Родители сообщают ребенку, что он представляет семью, он — витрина семьи: «По тебе, по твоим способностям судят о том, какая у нас семья. Ты же понимаешь, какая на тебе ответственность? Кровь из носа, но чтобы все видели, какие мы идеальные». Огромное значение придают достижениям ребенка и тому, каким он выглядит в глазах окружающих.

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Еще нарцисса можно вырастить, если бесконечно и неадекватно восхищаться ребенком, не замечая реальности. Ребенок смотрит в родителей, как в зеркало, запоминает, что он великий, ну а если это не бьется с реальностью — тем хуже для реальности. Правда, такой способ формирования нарциссического расстройства скорее редкость.

Ребенок как-то может защититься от этого?

Если рядом с ребенком есть другие значимые взрослые, которые ведут себя иначе, чем мама-нарцисс, если они видят и принимают его таким, какой он есть, уважают его — это помогает.

Это может быть любящая бабушка или даже соседка, которая с ребенком спокойно о чем-то договаривается, интересуется его мнением и говорит «а ты вот такой вот, я в тебе вижу это». Ребенок будет узнавать себя, замечая: «И правда, во мне есть и вот это».

В подростковом возрасте ребенок сепарируется, начинает замечать, что у родителей бывают свои косяки, они могут быть неправы. Или прочитать какую-то статью, сопоставить и увидеть — «а мама-то у меня вон какая».

Подростки и взрослые могут отслеживать, когда они проявляются как мама-нарцисс в общении с подругами, с мужем и с другими людьми. Это про рефлексию и осознанность. Заметив неприятные проявления, человек решает, что с этим делать — например, можно пойти в терапию.

Можно ли с последствиями взросления рядом с мамой-нарциссом справиться во взрослом возрасте?

Можно, конечно. Психологи работают с разными проявлениями расстройства. Если низкая самооценка — работа с ней. Сложности с коммуникацией — работаем с коммуникацией. Если проблемы с тем, кто я и чего я хочу, то работаем с этим.

Вообще я считаю, что любая работа над собой даст эффект. Какая-то — маленький, какая-то — больший. В любом случае, если человек начинает этим заниматься, это уже забота о себе и желание стать счастливее, здоровее, сильнее. Само намерение может быть терапевтичным.

А как мама может понять, что у нее есть нездоровые нарциссические проявления?

Можно взять список по DSM-5 или пройти тест оценки нарциссизма. Можно запрашивать обратную связь у людей, которым доверяешь, — муж, мама, подруги. Спросить, как они видят вас как маму, что замечают. Если что-то происходит на детской площадке, спросить у других родителей — я вообще сейчас нормально себя вела? В общем, получать обратную связь. А еще — замечать, как вы реагируете на критику. Это тоже бывает очень показательно.

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И что делать, если заметил у себя нарциссические черты?

Конечно, я бы предложила обратиться к психологу.

Можно и самостоятельно поработать. В психотерапевтическом направлении «Терапия внутренних семейных систем (IFS) по Ричарду Шварцу», в котором я работаю, считается, что у человека нет плохих частей — все они хотят для нас чего-то хорошего. Так что, если заметили у себя нарциссическую часть, не надо с ней сразу бороться. Заметьте, как она проявляется, как вы себя чувствуете при этом. Когда «нарциссическая мамаша» вылезает, поинтересуйтесь, чего она хочет? Ведь она чего-то важного для вас хочет. Например, чтобы ваш ребенок был успешным и у него хорошо сложилась жизнь. Нужно признать, что эта часть хочет хорошего, а потом пообщаться с ней, узнать, адекватный ли она выбирает способ добиться желаемого. Если все время требовать от ребенка, чтобы он сделал миллион дел, и все на отлично, что с ним будет? Будет ли она спокойным и счастливым или у него будет глаз дергаться все время?

Если вы замечаете у себя нарциссическую часть, это значит, что у вас есть и другая часть — заботливая, поддерживающая мама. Она видит настоящего ребенка, а не образ, который сама себе нарисовала. Понаблюдайте, когда и как проявляется эта часть, как она с интересом и любопытством исследует ребенка, и подкармливайте эту часть.

* — В материале упомянуты организации Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

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